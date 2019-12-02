Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россиян оставили без советских вкладов еще на несколько лет

URA.Ruвчера в 16:03

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБКвчера в 15:37

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

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Московский Комсомолец вчера в 06:57
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Экономика

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Коммерсантъ 03:00
Происшествия

СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

REGNUM 01:47
Общество

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РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

Омскую школьницу, забившую отца молотком, признали невменяемой

ТАСС 02:27
Происшествия

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
REGNUM 01:34
Происшествия

В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:15
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Российская газета 02:49
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Футбол

Ван Дейк ответил сравнившему его с Роналду журналисту

Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч" в 2019 году, ответил британскому жуорналисту Пирсу Моргану.
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Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 29 ноября в 19:01
Футбол

«Не ангина, а понос»: Уткин рассказал о настоящей болезни игроков «Сочи»

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о настоящей причине переноса матча 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи».
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Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Располневшая Мария Голубкина облачилась в вульгарный наряд

В кадре Голубкина запечатлена в ультракоротком ярком мини-платье, ажурных чулках, перчатках и куртке.
Srnsk вчера в 19:05
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Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
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Политика

Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
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Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
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Общество

Самолет премьер-министра Канады Трюдо вышел из строя

Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который обычно использовался для международных перелетов, вышел из строя до августа 2020 года.
РБК 02:35
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Общество

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RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
REGNUM 02:28
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