Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛ10:31

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звезда12:20

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Факты12:03

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.ру10:41

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБК15:37

Путин перенес полную индексацию советских вкладов на год

Pravda.Ru10:23

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новости09:56
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Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
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