Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Экономика Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.

Энергетика ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти "Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Экономика Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.

Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.

Политика США пригрозили Франции торговой войной Торговое представительство США распространило заявление, в котором предупредило о возможном установлении пошлин на французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов в ответ на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.

Финансы Доллар и евро начали активно расти в цене Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валют на сегодня.

Происшествия В Москве заочно арестован ещё один участник акции 27 июля 27 июля в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Горбатенко обратилась к начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову с заявлением об угрозах, поступающих в адрес ее сына.

Происшествия Названа причина обрушения моста в Оренбурге Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.

Политика Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.

Общество Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете» Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.

Политика Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.

Происшествия Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Происшествия В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Футбол Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч» Месси стал обладателем награды уже шестой раз, опередив по этому показателю португальца Криштиану Роналду (получал приз пять раз).

Политика МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.

Общество Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ Порядка половины россиян считают, что питаются правильно, чаще всего это люди старшего поколения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.

Политика Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Происшествия Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.