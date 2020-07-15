Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что завтра президент будет работать в Крыму.

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

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