Политика
Российская газетаПутин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что завтра президент будет работать в Крыму.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.RT на русскомвчера в 05:34
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Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Общество
Жулики научились красть деньги с карт «Сбербанка» с помощью номера 900
Мошенники научились использовать сервисы «Сбербанка», чтобы отправлять потенциальным жертвам смс-сообщения с официального номера банка «900», пишет ТАСС со ссылкой на публикации в социальных сетях.
Anews 05:48
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Четверо заболевших приехали из-за рубежа, трое сами обратились за медицинской помощью, двое –контакты с ранее зарегистрированными случаями и ещё двое выявлены при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь вчера в 03:05
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
После мартовского обновления прошивки EMUI 10.1 для смартфонов линейки Huawei P40, компания постепенно дополняет список устройств.
Anonsens 03:24
Футбол
«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Армия и оружие
Sohu: Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Между США и Россией может разгореться жесткая конкуренция за право обладания важнейшей военной базой Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку
Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений, сказал журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
Интерфакс 05:45
Футбол
«Тамбов» — «Сочи»: аналитики назвали фаворита матча 29-го тура РПЛ
16 июля «Тамбов» в Нижнем Новгороде примет «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат 04:10
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43