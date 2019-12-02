Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россиян оставили без советских вкладов еще на несколько лет

URA.Ruвчера в 16:03

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБКвчера в 15:37

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56
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Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
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Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца

Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Дни24 вчера в 05:22
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
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ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика

Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 04:51
Армия и оружие

Россия поставила в Сербию четыре вертолёта Ми-35М

REGNUM вчера в 09:47
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Ведомости 00:50
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Армия и оружие

Путин связал развитие ВМФ с гиперзвуковыми «Цирконами»

Наращивание потенциала Военно-Морского флота (ВМФ) России зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Росбалт вчера в 06:29
Политика

WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США

"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Вести.Финанс вчера в 23:01
Происшествия

Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Российская газета вчера в 19:48
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
РИА Новости 01 декабря в 12:48
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
ТАСС вчера в 23:04
Политика

Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Известия 05:19
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
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Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ

Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
РБК 06:12
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия

Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

RT на русском 06:06
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 01 декабря в 05:56
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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
ТАСС 05:06
Политика

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
ТАСС 05:52
Общество

Госдума вводит штрафы за нарушения для СМИ-иноагентов

Законопроект о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов за нарушение правил работы в России Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:38
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
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