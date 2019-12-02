Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

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