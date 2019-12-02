Экономика
РИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца
Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Армия и оружие
ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика
Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Армия и оружие
Россия поставила в Сербию четыре вертолёта Ми-35М
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Происшествия
СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Армия и оружие
Путин связал развитие ВМФ с гиперзвуковыми «Цирконами»
Наращивание потенциала Военно-Морского флота (ВМФ) России зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Политика
WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США
"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Происшествия
Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Происшествия
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Экономика
Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ
Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Политика
Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
Политика
Премьер-министр Финляндии подал в отставку
Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
Общество
Госдума вводит штрафы за нарушения для СМИ-иноагентов
Законопроект о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов за нарушение правил работы в России Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.