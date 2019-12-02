Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Текст закона появился на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россиян оставили без советских вкладов еще на несколько лет

URA.Ruвчера в 16:03

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБКвчера в 15:37

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

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ТК Звездавчера в 12:20

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

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АМИТЕЛвчера в 10:31

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56
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