Экономика
Аргументы и ФактыПутин перенес полную компенсацию советских вкладов на год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Текст закона появился на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
России предложили покинуть Украину через Ruxit
Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Фигурное катание
Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье
Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Политика
В Кремле объяснили цель закона о российском софте
Принятие закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры связано с антимонопольными вопросами.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье
Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Технологии
Mail.ru Group показала «умную» колонку с голосовым помощником «Маруся»
В видео поздравления впервые представлена «умная» колонка с голосовым помощником «Маруся», которая выступает ассистентом Деда Мороза.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Происшествия
Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей
Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
Происшествия
Погиб водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье
Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Технологии
Megogo запускает раздел с подкастами и аудиокнигами
Онлайн-кинотеатр Megogo запускает новый раздел с аудиоконтентом, говорится в сообщении компании.