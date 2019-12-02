Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Текст закона появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

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