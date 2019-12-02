Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБКвчера в 15:37

Путин перенес полную индексацию советских вкладов на год

Pravda.Ruвчера в 10:23

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56
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Политика

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Ведомости вчера в 16:17
Здоровье

Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака

Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
UfacityNews.ru вчера в 23:06
Космос

Из космоса пришел таинственный радиосигнал

Lenta.ru вчера в 07:36
Происшествия

В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб

В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова.
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
ТАСС вчера в 19:15
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском вчера в 07:38
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
РБК вчера в 21:18
Авто

Мэрия Саратова закупит восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей

Автоновости дня вчера в 14:13
Политика

Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
ФАН вчера в 23:47
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
RT на русском вчера в 08:15
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
Политика

Путин подписал закон о СМИ — иноагентах

Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяют список СМИ, к которым также относится этот статус.
РБК вчера в 12:53
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК вчера в 13:17
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
РБК 00:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Энергетика

WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Profinance.ru вчера в 16:44
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
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