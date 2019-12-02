Экономика
РИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму
В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Здоровье
Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака
Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
Космос
Из космоса пришел таинственный радиосигнал
Происшествия
В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб
В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Общество
Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб
На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
Авто
Мэрия Саратова закупит восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей
Политика
Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам
КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
Путин подписал закон о СМИ — иноагентах
Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяют список СМИ, к которым также относится этот статус.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.