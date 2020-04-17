Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

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