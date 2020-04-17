Политика

РБКРБКПутин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

Путин перенес сроки публикации отчетов о доходах чиновников

Ведомости16:08

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

РБК16:05

Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах

ТАСС15:02

Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходе

РИА Новости15:24

Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников

Lenta.ru16:23

Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

RT на русском15:59

Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Известия15:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:09, Ашберн
Здоровье

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

РИА Новости 14:17
21
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
449
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
712
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
741
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия 14:17
359
Здоровье

В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
131
Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
934
Общество

Губернатор Кубани продлил карантин до 30 апреля

Регион выбыл из пятёрки лидеров в России по числу больных коронавирусом.
Каневские зори 08:22
1K
Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
351
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
1,9K
Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 14:12
182
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
714
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
238
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
905
Происшествия

Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
26
Происшествия

В результате пожара в Серпухове погибли два человека

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.
ТАСС 19:45
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 14:15
1
Энергетика

Цена нефти WTI упала до минимумов 2002 года

Цена на нефть марки Brent, напротив, росла - на 2,52%, до $28,52 за баррель в 20.27 мск.
Газета.Ru 14:23
85
Футбол

УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов

По информации СМИ, квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют в конце июля - начале августа, групповые этапы - 20 и 22 октября соответственно.
Газета.Ru 11:42
1
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
8
Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
140
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
1
Политика

Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч

По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.
Газета.Ru 19:38
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
196
Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
4
Общество

Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19

К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

RT на русском 13:44
54
Здоровье

Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области

В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
125
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное