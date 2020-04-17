Политика

РБКРБКПутин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников

Lenta.ru16:23

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

РБК16:05

Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

RT на русском15:59

Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходе

РИА Новости15:24

Путин перенес сроки публикации отчетов о доходах чиновников

Ведомости16:08

Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах

ТАСС15:02

Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Известия15:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Происшествия

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
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Общество

Экипаж МКС вернется на «коронавирусную Землю» после полугода в космосе

Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир вернется в пятницу на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-15" после полугода на МКС.
РЕН ТВ вчера в 17:38
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Наука

Создан новый метод для лечения рака печени

Новый комбинированный метод терапии рака печени был разработан международной командой ученых.
Rusargument 19:49
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Футбол

Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Общество

Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
24
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
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Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
39
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Здоровье

Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ

В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com 12:10
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Газета.Ru 21:25
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Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv вчера в 02:00
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
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Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»

Территория новостей 04:37
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Экономика

Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
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Авто

Volkswagen показала тизер обновленного Tiguan

Автоновости дня 02:02
1
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
6
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Космос

НАСА раскрыло план доставки образцов с Марса

Описанная НАСА и предложенная Европейским космическим агентством программа поиска образцов на Марсе являются, пожалуй, самой амбициозной межпланетной миссией.
Популярная механика 05:55
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
753
Происшествия

В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.
Газета.Ru 20:59
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Футбол

Широков встал на защиту чемпионата Беларуси

Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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Политика

МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН 08:46
140
Технологии

Комплекс для скрытого досмотра людей появится в России

В России ведутся работы по созданию комплекса, который позволяет проводить скрытый досмотр — без ведома людей.
Вечерняя Москва 21:34
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