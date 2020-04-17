Политика
РБКПутин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
В России запретили продажу алкоголя в жилых домах
Регионам дали право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь подобных заведений.
Lenta.ru 11:56
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Религия
РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований
В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
Авто
Обновлённую «Газель» начнут выпускать в мае этого года
Как рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин в интервью ТАСС, производство нового микроавтобуса "Газель Сити" планируется запустить в мае.
Wroom.ru 06:53
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 14:15
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец 21:00
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru 21:36
Футбол
Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Общество
Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса
В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 16:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33