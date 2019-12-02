Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год

АМИТЕЛвчера в 10:31

Компенсацию советских вкладов в России перенесли на 2023 год

ТК Звездавчера в 12:20

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Аргументы и Фактывчера в 12:03

Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Взгляд.рувчера в 10:41

Путин подписал закон о переносе на год компенсации советских вкладов

РБКвчера в 15:37

Путин перенес полную индексацию советских вкладов на год

Pravda.Ruвчера в 10:23

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

РИА Новостивчера в 09:56
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Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
RT на русском вчера в 05:04
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Политика

Зеленский считает диалог с Путиным очень важным

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук высказался о важности диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 15:15
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе

Известия 01 декабря в 15:43
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
РБК 00:00
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° 01 декабря в 03:09
Гаджеты

Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
3DNews 30 ноября в 02:01
Футбол

Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»

32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
РБК вчера в 15:34
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по «липовому импичменту»

Президент США Дональд Трамп назвал доклад республиканцев с опровержением итогов расследования демократов по импичменту «отличной работой».
Росбалт вчера в 18:59
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Российская газета вчера в 21:43
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек.
РБК 00:25
Общество

Загородняя призвала не осуждать деятельность мамы Лизы Киселевой

Уполномоченная по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя 3 декабря опубликовала на свой странице в Facebook пост поддержки мамы убитой Лизы Киселевой.
Регион 64 00:33
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Газета.Ru 00:41
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:34
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Оренбурге

Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Автомобили.ру вчера в 11:47
Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020

В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.
Говорит Москва 30 ноября в 14:09
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