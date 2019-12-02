Экономика
РИА НовостиПутин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:54, Ашберн
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Политика
Зеленский считает диалог с Путиным очень важным
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук высказался о важности диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта в Донбассе.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Гаджеты
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods
Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
Футбол
Месси в шестой раз в карьере получил «Золотой мяч»
32-летний футболист побеждает в этой номинации уже в шестой раз (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах), что является неповторимым достижением.
Политика
Трамп похвалил доклад республиканцев по «липовому импичменту»
Президент США Дональд Трамп назвал доклад республиканцев с опровержением итогов расследования демократов по импичменту «отличной работой».
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми
Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек.
Общество
Загородняя призвала не осуждать деятельность мамы Лизы Киселевой
Уполномоченная по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя 3 декабря опубликовала на свой странице в Facebook пост поддержки мамы убитой Лизы Киселевой.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Оренбурге
Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Футбол
Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020
В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.