Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке. Президент заметил, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, когда он зачитывал вступительное слово на русском языке.

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

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