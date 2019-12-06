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РБКПутин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке. Президент заметил, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, когда он зачитывал вступительное слово на русском языке.
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«Was ist los?»: Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Комсомольская правда09:17
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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