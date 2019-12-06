с чего всё началось

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

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Экономика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.