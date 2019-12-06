Политика

РБКРБКПутин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке. Президент заметил, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, когда он зачитывал вступительное слово на русском языке.
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с чего всё началось
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке
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