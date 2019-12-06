Политика

ИнфоросПутин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Life.ruвчера в 08:06
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