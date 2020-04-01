Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, изменил ли российский лидер Владимир Путин манеру приветствия или продолжает здороваться за руку при личных встречах. «Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», — сказал Песков.
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Дмитрий Песков
Слава богу, такие технические и технологические возможности есть … Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 06:50

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