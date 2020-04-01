Коронавирус
АрбузПутин перестал здороваться за руку из-за коронавируса
Пандемия коронавируса вносит коррективы в протокол первых лиц государства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин теперь соблюдает дистанцию со всеми своими собеседниками. Кроме того, глава государства перестал здороваться за руку с кем бы то ни было.
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Слава богу, такие технические и технологические возможности есть … Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 06:50
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Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
В Минздраве предупредили, что коронавирус передается половым путем
Главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь предупредил россиян о том, что COVID-19 может передаваться половым путем, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Здоровье
Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа
Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Энергетика
Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти
Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть продуктовые магазины
Москва, 1 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Владелица интернет-магазина Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук из-за угрозы распространения коронавируса предложила закрыть торговые сети для посетителей, передаёт РБК.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Здоровье
Коронавирус заменит более опасная инфекция
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Общество
Пенсии и пособия жителям Брянской области доставят на дом
В связи со строгими правилами самоизоляции и запрете находиться в общественных местах в апреле 2020 года все пенсии и пособия будут доставлены брянцам на дом.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Культура
Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.