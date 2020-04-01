Слава богу, такие технические и технологические возможности есть … Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в протокол первых лиц государства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин теперь соблюдает дистанцию со всеми своими собеседниками. Кроме того, глава государства перестал здороваться за руку с кем бы то ни было.

Общество В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции 1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.

Энергетика Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.

Экономика С первого апреля снижается тариф по страховым взносам Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть продуктовые магазины Москва, 1 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Владелица интернет-магазина Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук из-за угрозы распространения коронавируса предложила закрыть торговые сети для посетителей, передаёт РБК.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.

Общество Пенсии и пособия жителям Брянской области доставят на дом В связи со строгими правилами самоизоляции и запрете находиться в общественных местах в апреле 2020 года все пенсии и пособия будут доставлены брянцам на дом.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.