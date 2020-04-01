Коронавирус

АрбузАрбузПутин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вносит коррективы в протокол первых лиц государства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин теперь соблюдает дистанцию со всеми своими собеседниками. Кроме того, глава государства перестал здороваться за руку с кем бы то ни было.
Читать в источнике
Комментировать40
Дмитрий Песков
Слава богу, такие технические и технологические возможности есть … Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 06:50

Подробнее о событии

Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

RT на русском06:18

Путин перестал здороваться за руку из-за угрозы коронавируса

РБК06:45

Песков рассказал, почему Путин перестал здороваться за руку

Газета.Ru06:21

Песков рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса

ТАСС08:34

В Кремле сообщили об отказе Путина от рукопожатий из-за коронавируса

Говорит Москва06:17

Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Интерфакс06:08

Путин перестал здороваться за руку

Lenta.ru06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

В Минздраве предупредили, что коронавирус передается половым путем

Главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь предупредил россиян о том, что COVID-19 может передаваться половым путем, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:29
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Здоровье

Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа

Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 06:18
Энергетика

Bloomberg: Россия не стала наращивать добычу нефти

Россия пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне огромного переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ.
Expert.ru 06:45
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть продуктовые магазины

Москва, 1 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Владелица интернет-магазина Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук из-за угрозы распространения коронавируса предложила закрыть торговые сети для посетителей, передаёт РБК.
REGNUM 03:50
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

ToDay News Ufa 07:53
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Общество

В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Рифей-Пермь вчера в 11:01
Общество

Пенсии и пособия жителям Брянской области доставят на дом

В связи со строгими правилами самоизоляции и запрете находиться в общественных местах в апреле 2020 года все пенсии и пособия будут доставлены брянцам на дом.
Почепское слово 04:35
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»

Евро-футбол.ру 30 марта в 06:36
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Общество

Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 05:55
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Культура

Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае

ИА InterMedia 05:57
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут ребенка

Live24 08:43
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное