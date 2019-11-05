Политика
Вести.RuПутин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".
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