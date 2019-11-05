Политика
Вести.RuПутин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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На Украине появится военная полиция
На Украине появится военная полиция, соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главе Минобороны Андрею Загороднюку.
Rambler News Service 11:26
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
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Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой В Сети восхищаются фотографиями 15-летней Марианны.
Экспресс газета 08:13
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы
Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.
Lenta.ru 07:28
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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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Политика
Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова
Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Политика
Иран вновь сокращает обязательства по ядерной сделке
Иран в очередной раз сократит свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
News.ru 02:37
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
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«Терминатор» возглавил американский прокат
Piter.tv 07:09
Происшествия
В Смоленской области под машиной провалился асфальт
Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.
Рабочий путь (г. Смоленск) 11:00
Политика
Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:37
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Политика
Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Музыка
Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv
РЕН ТВ вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Авто
В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.
Tvoe-avto.com вчера в 13:27
Финансы
Ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках не превышает 6,36%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце октября в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 6,36% годовых, пишет «Коммерсант».
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Диетолог назвала самые вредные сладости
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Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
Путин назначил посла России в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24