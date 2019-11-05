Политика
РЕН ТВПутин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
RT на русском 12:08
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Политика
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
RT на русском 12:44
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32
Общество
Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину
Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
REGNUM 13:35
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ 06:59
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Футбол
Зенит — РБ Лейпциг 0:1 (Перерыв)
REGNUM 05:36
Происшествия
Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии
Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 12:12
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над нефтяным месторождением
«Сирийская армия впервые за несколько лет вошла на нефтяное месторождение рядом с деревней Мулла Аббас к северо-западу от города Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
Взгляд.ру 13:24
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru 12:33
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Туринский "Ювентус" прилетел в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:44
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова
Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
Общество
На границе с Крымом закроют пункт пропуска на неделю
«Пункт пропуска закроют в связи с тем, что «Укрзализниця» — подрядчик строительства новых пунктов пропуска на границе с Крымом, будет выполнять работы повышенной опасности», — объяснили в ведомстве.
Аргументы и Факты - Крым 12:41
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12