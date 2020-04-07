Коронавирус
Znak.comПутин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пик эпидемии [коронавируса] еще не пройден .
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Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Комсомольская правда09:04
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Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Гаджеты
Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором
Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
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Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Политика
Экс-послы США предложили снять санкции с РФ взамен на Крым и Донбасс
Международные санкции предложили снять с России экс-послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст взамен отказа от Крыма и Донбасса, 6 апреля сообщает американская радиостанция «National Public Radio» (NPR).
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Лаборатории в Забайкалье могут проверить 1 300 тестов на коронавирус в день
Мощности всех лабораторий края хватает на проведение 1 300 тестов на коронавирус в день.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
Нерабочие дни могут отменить через неделю в России
Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
Наука
Миграции древних людей изменили ландшафт Земли
Первое, что заметили учёные, сравнивая сроки значительных миграций с изменениями растительности, что самые ранние сельскохозяйственные сообщества, которые обрабатывали землю, оказали удивительно небольшое влияние на экологию, несмотря на достаточное количество «технологий».
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Пропускной режим начал действовать во Владивостоке
Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
Экономика
Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского
Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Здоровье
Медик объяснил преимущество медицинской маски над респиратором
Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил РИА Новости главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.
Энергетика
Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть
Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса
Специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавируса.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Здоровье
В Минздраве насчитали до 30% ложных результатов тестов на COVID-19
Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%.
Футбол
Голкипер «Смолевичей»: нужно приостановить чемпионат Белоруссии
Вратарь белорусского клуба "Смолевичи" Александр Фильцов высказался о том, что национальный чемпионат нужно приостановить, передает Team Russia .
Общество
В России выросло количество личных банкротств
В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.