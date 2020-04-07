Коронавирус

Znak.comZnak.comПутин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пик эпидемии [коронавируса] еще не пройден .
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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РБК10:10

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

РИА Новости09:05

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Lenta.ru09:12

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

RT на русском12:04
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Мощности всех лабораторий края хватает на проведение 1 300 тестов на коронавирус в день.
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Политика

Нерабочие дни могут отменить через неделю в России

Микробиолог Владимир Кутырев Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Директор института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности сокращения периода нерабочих дней в апреле, сообщает РИА Новости.
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Миграции древних людей изменили ландшафт Земли

Первое, что заметили учёные, сравнивая сроки значительных миграций с изменениями растительности, что самые ранние сельскохозяйственные сообщества, которые обрабатывали землю, оказали удивительно небольшое влияние на экологию, несмотря на достаточное количество «технологий».
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Пропускной режим начал действовать во Владивостоке

Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.
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Экономика

Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского

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ТАСС 09:22
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил РИА Новости главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.
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Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
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Специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавируса.
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Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
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Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
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