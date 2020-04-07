Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пик эпидемии [коронавируса] еще не пройден .

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Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

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