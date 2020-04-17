Коронавирус
РИА НовостиПутин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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BadComedian высмеял Егора Крида перед миллионами зрителей
Известный видеоблогер Евгений Баженов выпустил очередной ролик, в котором тщательно разбирает фильм «Неидеальный мужчина».
Родной город 15 апреля в 02:34
Здоровье
В Петербурге проверили работу Покровской больницы
Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.
Телеканал Санкт-Петербург 16:42
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Общество
Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой
Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
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Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249
В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 16:35
Экономика
Депутат-рыбопромышленник на Сахалине заработал за год 6 млрд рублей
Господин Пашков может стать рекордсменом по доходам среди депутатов региональных заксобраний — в прошлом году лучшим был результат в 4,4 млрд у челябинского парламентария Константина Струкова.
Коммерсантъ 04:53
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Наука
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Технологии
NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate
На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
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Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Гаджеты
AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2
Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось.
3DNews вчера в 13:25
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва 06:52
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
Вести.Ru 12:45
Политика
Россия направит военных в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом
Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Полит.ру 11:16
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда 14:00
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
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