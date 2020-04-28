Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия — говорят о том, что пик еще не пройден.

Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России. По его мнению, он еще не пройден, заявил глава государства в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

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