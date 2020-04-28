Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. По его словам, благодаря ограничительным мерам и ответственности россиян удалось сдержать распространение болезни.

Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

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