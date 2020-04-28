Коронавирус
Газета.RuПутин: пик пандемии коронавируса еще не пройден
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. По его словам, благодаря ограничительным мерам и ответственности россиян удалось сдержать распространение болезни.
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Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Общество
Школьникам могут запретить смартфоны для обучения
Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
Общество
Губернатор Голубев рассказал о снятии режима самоизоляции
Губернатор сообщил, что есть в регионе есть план постепенного смягчения режима самоизоляции.
Privet-Rostov.ru 09:56
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации.
Известия 01:56
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Хоккей
СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева
Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Финансы
Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Здоровье
Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании Президента РФ с главами российских регионов
Продлены и дополнительные полномочия глав субъектов федерации, которые могут самостоятельно принимать решения, направленные на противодействие распространению коронавируса в зависимости от ситуации в конкретном регионе.
Tvtver.ru 12:51
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
Транспорт
Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве
Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
РИА Новости 07:31
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Газета.Ru 13:46
Общество
Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения
«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американский информационный портал The Drive оценил недавнее десантирование военнослужащих войск ВДВ в Арктике.
Военное дело 11:27
Кино
«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют
Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
Культуромания 13:40
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31