Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. По его словам, благодаря ограничительным мерам и ответственности россиян удалось сдержать распространение болезни.
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Путин: Самый напряженный этап эпидемии коронавируса - впереди

Российская газета11:20

Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса

Газета.Ru10:56

Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 «вышли на верхнюю планку»

Интерфакс10:56

Путин: В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса

Взгляд.ру10:51

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

РБК11:47

Путин заявил о торможении распространения эпидемии в России

РИА Новости10:46

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден

RT на русском11:05
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Вести.Ru вчера в 17:52
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Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
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Общество

Школьникам могут запретить смартфоны для обучения

Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
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Общество

Губернатор Голубев рассказал о снятии режима самоизоляции

Губернатор сообщил, что есть в регионе есть план постепенного смягчения режима самоизоляции.
Privet-Rostov.ru 09:56
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Политика

Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Национальная служба новостей 12:52
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Происшествия

Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации.
Известия 01:56
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Хоккей

СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева

Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Финансы

Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
3
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Здоровье

Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании Президента РФ с главами российских регионов

Продлены и дополнительные полномочия глав субъектов федерации, которые могут самостоятельно принимать решения, направленные на противодействие распространению коронавируса в зависимости от ситуации в конкретном регионе.
Tvtver.ru 12:51
Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
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Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса

Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
РИА Новости 07:31
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Газета.Ru 13:46
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Общество

Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения

«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
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Армия и оружие

Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике

Американский информационный портал The Drive оценил недавнее десантирование военнослужащих войск ВДВ в Арктике.
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«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют

Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
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Месси назван лучшим футболистом XXI века

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