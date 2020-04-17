Президент России Владимир Путин вновь заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. По его словам, риски, связанные с распространением коронавируса, все еще высоки.

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

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