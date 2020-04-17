Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: пик по коронавирусу еще не пройден

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. По его словам, риски, связанные с распространением коронавируса, все еще высоки.
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Путин назвал способ победить эпидемию коронавируса

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РБК09:46

Путин: пик коронавируса еще не пройден

РИА Новости09:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Кино

Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»

Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Кино

Режиссер Стивен Содерберг займется восстановлением киноиндустрии в США

Гильдия режиссеров Америки назначила Стивена Содерберга на пост главы комитета по возобновлению кинопроизводства после пандемии коронавируса в США, 16 апреля сообщается в письме руководителей организации.
ИА Красная Весна 14:14
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 14:12
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Шоу-бизнес

Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой

Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
1
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Армия и оружие

В МИД РФ назвали условия для диалога с США по гиперзвуковому оружию

РЕН ТВ 02:14
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Здоровье

Врач назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
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Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ 13:27
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Политика

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
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Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Экономика

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17
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Политика

Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов

Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
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Технологии

НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой

Московский Комсомолец 11:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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