Коронавирус
РИА НовостиПутин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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Гаджеты
Всё идёт по плану: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году
Ранее ходили слухи о том, что Xiaomi в последнее время оказалась недовольна результатами Huami и собирается отозвать значительную часть своих инвестиций из компании, что поставит под угрозу разработку нового фитнес-браслета Mi Band 5.
3DNews 12:29
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
Гаджеты
В России представили компактный смартфон Samsung с мощной начинкой
Газета DAILY 13:07
Здоровье
Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра.
Vademecum 13:23
Здоровье
Ульяновская область: Волонтеры Победы работают в эпицентре эпидемии
Ульяновск, 17 апреля 2020, 20:11 — REGNUM Депутаты, спасатели, действующие медики, педагоги медицинского факультета и Волонтеры Победы совместно с представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции.
REGNUM 13:11
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Хоккей
«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ
«В отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК «Хумо» в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона-2020/2021», – говорится в пресс-релизе.
Metaratings 08:47
Здоровье
Шахты подготовились к ухудшению ситуации по коронавирусу
Напомним, что в общей сложности в Ростовской области до конца апреля планировалось развернуть более тысячи дополнительных инфекционных коек для приёма больных коронавирусом.
Donnews.ru 12:17
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Общество
Работающим пенсионерам по больничным выплатят более 21 млрд рублей
На выплаты по больничным работающими пенсионерам из фонда социального страхования будет выделено более 21 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
АБН 13:24
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Здоровье
В Петербурге у более чем 130 медиков заподозрили коронавирус
Более 130 медицинских работников находятся в инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подозрением или с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главврач больницы Денис Гусев.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
В Башкирии pежим самоизоляции будет продлен до лета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Башкинформ».
ГТРК Марий Эл вчера в 08:57
Общество
Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии
Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу.
РБК 08:37
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Происшествия
В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом
В Красноуфимске (Свердловская область) скончался 54-летний мужчина, который находился в больнице с пневмонией, при посмертном исследовании у него был обнаружен коронавирус, сообщил у себя в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 13:32
Общество
Посол КНР заявил, что коронавирус в Китай был завезен
Коронавирус, который впервые был зарегистрирован в Ухане в ноябре 2019 года, был туда завезен.
ФедералПресс 04:11
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Транспорт
Глава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
Общество
В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков
С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Происшествия
В Москве пустой автомобиль насмерть сбил мужчину
На юге Москвы произвольно покатившийся автомобиль насмерть сбил 86-летнего мужчину, заявили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
Московский Комсомолец 13:34
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30