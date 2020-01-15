Общество

Newstracker.ruNewstracker.ruПутин предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка

Путин предложил увеличить размер выплат на 150 тысяч рублей, сумма выплат на семью с двумя детьми составит около 616 тысяч. В ходе выступления президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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