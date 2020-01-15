Общество
Newstracker.ruПутин предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка
Путин предложил увеличить размер выплат на 150 тысяч рублей, сумма выплат на семью с двумя детьми составит около 616 тысяч. В ходе выступления президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые важны для дальнейшего развития России и которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве.
Политика
Путин попросил правительство исполнять обязанности
Владимир Путин попросил членов правительства, уходящих в отставку сразу после Послания президента Федеральному собранию, исполнять свои обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый состав кабмина.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
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В Кизляре увеличилось количество отравленных кишечной инфекцией
Количество людей с острой кишечной инфекцией в Кизляре достигло 69 человек, 38 из которых дети, сообщают в Минздраве Дагестана.
Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Спорт
Состоялся релиз мобильной Warface
15 января состоялся релиз Warface: Global Operations — первой мобильной игры в сеттинге. Шутер доступен бесплатно в App Store и Google Play.
Экономика
Минфин: Вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ рассматривается
Вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ рассматривается, в таком решении могут быть как плюсы, так и минусы, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Культура
Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»
Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.
Политика
Путин объяснил отставку правительства России: публикуем видео заявления
Появилось видео, где президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев объясняют причины отставки кабмина.
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Huawei P40 показан на качественном рендере
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Политика
СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.
Футбол
УЕФА объявил команду года - 2019
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.