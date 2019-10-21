Политика
ИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
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Армия и оружие
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
РИА Новости вчера в 10:47
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Технологии
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Политика
Die Welt: Путин победил в Сирии без войны
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей вчера в 04:44
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия
Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском
RT на русском вчера в 13:36
Экономика
В России могут вырасти цены на водку и коньяк
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал проектов правовых актов, минимальные цены на алкогольные напитки могут измениться следующим образом (за 0,5 литра): водка — с 215 до 230 рублей; коньяк — с 388 до 433 рублей; бренди — с 307 до 315 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru вчера в 11:02
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Игры
Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS
3DNews вчера в 18:00
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Футбол
Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Sports.ru вчера в 18:10
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Хоккей
«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
RT на русском вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Экономика
Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд
Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей.
ПолитСиб.Ру вчера в 06:29
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК вчера в 19:53
Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Рифей-Пермь вчера в 08:18
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 02:42
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК вчера в 17:58