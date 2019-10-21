Политика

ИзвестияИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

РИА Новостивчера в 16:55

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

RT на русскомвчера в 16:30

Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии

Комсомольская правдавчера в 16:31

Макрон в разговоре с Путиным отметил важность продления режима прекращения огня в Сирии

ТАССвчера в 17:08

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

РБКвчера в 17:51

Путин обсудит Украину и Сирию с Макроном

Российская газетавчера в 13:56

Ушаков анонсировал телефонные переговоры Путина и Макрона

Life.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

РБК 01:17
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости вчера в 10:47
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Политика

Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей вчера в 04:44
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском вчера в 13:36
Экономика

В России могут вырасти цены на водку и коньяк

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал проектов правовых актов, минимальные цены на алкогольные напитки могут измениться следующим образом (за 0,5 литра): водка — с 215 до 230 рублей; коньяк — с 388 до 433 рублей; бренди — с 307 до 315 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

Millionaire.ru вчера в 11:02
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Игры

Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS

3DNews вчера в 18:00
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Футбол

Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Sports.ru вчера в 18:10
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Хоккей

«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ

У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
RT на русском вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Экономика

Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей.
ПолитСиб.Ру вчера в 06:29
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество

На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК вчера в 19:53
Общество

Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз

Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Рифей-Пермь вчера в 08:18
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 02:42
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК вчера в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное