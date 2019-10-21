Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.

Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

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