Политика

ИзвестияИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
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Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

РИА Новостивчера в 16:55

Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии

Комсомольская правдавчера в 16:31

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

RT на русскомвчера в 16:30

Макрон в разговоре с Путиным отметил важность продления режима прекращения огня в Сирии

ТАССвчера в 17:08

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

РБКвчера в 17:51

Путин обсудит Украину и Сирию с Макроном

Российская газетавчера в 13:56

Ушаков анонсировал телефонные переговоры Путина и Макрона

Life.ruвчера в 13:30
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Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие

Трамп: Россия вмешалась в конфликт в Сирии из-за Обамы

Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM 03:58
Общество

Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио

Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.
Эхо Москвы 04:05
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Здоровье

Школьников Приморья научили распознавать инсульт

В школах столицы Дальнего Востока прошли первые открытие уроки, которые посвящены распознаванию симптомов инсульта.
Восток-Медиа 03:01
Футбол

Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Общество

X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции

Retailer.ru вчера в 11:22
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru вчера в 20:18
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Происшествия

В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы

Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
ТВК 02:05
Космос

В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну

В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 19 октября в 21:03
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Армия и оружие

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

РИА Новости 02:08
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Экономика

Россия стала лидером по строительству торговых центров в Европе

«Благодаря внушительным размерам рынка Россия заняла первое место по объемам нового строительства в первой половине 2019 г.: всего на территории РФ было введено почти 200 тыс. кв. м новых торговых площадей, что на 13% больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.
Inc-news.ru 03:51
Хоккей

Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

Чемпионат 02:48
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Шоу-бизнес

Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу

Буквально вчера (20 октября) вышел второй выпуск программы, где за сердце певицы под чутким руководством ее друга вновь будут бороться молодые и уверенные в себе парни.
Popcake вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Авто

Назвали три вредные привычки автовладельцев

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 20 октября в 07:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
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