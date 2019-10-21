Политика
ИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
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Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие
Трамп: Россия вмешалась в конфликт в Сирии из-за Обамы
Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM 03:58
Общество
Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио
Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.
Эхо Москвы 04:05
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Здоровье
Школьников Приморья научили распознавать инсульт
В школах столицы Дальнего Востока прошли первые открытие уроки, которые посвящены распознаванию симптомов инсульта.
Восток-Медиа 03:01
Футбол
Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку
Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Общество
X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции
Retailer.ru вчера в 11:22
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru вчера в 20:18
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Происшествия
В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
ТВК 02:05
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 19 октября в 21:03
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Экономика
Россия стала лидером по строительству торговых центров в Европе
«Благодаря внушительным размерам рынка Россия заняла первое место по объемам нового строительства в первой половине 2019 г.: всего на территории РФ было введено почти 200 тыс. кв. м новых торговых площадей, что на 13% больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.
Inc-news.ru 03:51
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
Буквально вчера (20 октября) вышел второй выпуск программы, где за сердце певицы под чутким руководством ее друга вновь будут бороться молодые и уверенные в себе парни.
Popcake вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 15:45
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 20 октября в 07:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38