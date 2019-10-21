Политика
ИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
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Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Политика
Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов на пост президента среди киногероев
Россияне рассказали, кого из киногероев они видят на посту президента РФ.
Политика
Песков назвал причину перестановок в СПЧ
"Ротация", - объяснил кадровые перестановки в СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Футбол
«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин
«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Политика
Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже
Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Футбол
На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг
На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Здоровье
338 сахалинок за день прошли диагностику рака молочной железы
Очередная акция состоялась 19 октября и была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Наука
В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки
Экономика
В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».