Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи открыл здание Национальной библиотеки Бурятии в Улан-Удэ, сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в республиканском департаменте информполитики.

Путин по видеосвязи открыл библиотеку в Улан-Удэ

Энергетика Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти Мировой рынок нефти, несмотря на появившиеся признаки восстановления, все еще хрупкий, поэтому требуется полноценное исполнение соглашения ОПЕК+ всеми его участниками, сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания министров стран ОПЕК+.

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 887

Технологии Система охлаждения Sony PlayStation 5 разочарует многих Если раньше были сомнения касательно того, что новое поколение PlayStation будет греться во время игры из-за использования довольно мощного железа, то теперь данные сомнения развеялись, поскольку компания тщательно поработала над системой охлаждения. 10

Авто Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.

Общество В Калининградской области откроются библиотеки и бани Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах. 1

Политика Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ. 283

Общество В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 12

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 165

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,6K

Экономика Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.

Общество Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве. 2

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 89

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 11

Культура Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.