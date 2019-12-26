Политика

ИзвестияИзвестияПутин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
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Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Российская газета07:01

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС08:19

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

РИА Новости07:37

«За улиток спасибо». Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Life.ru07:34

Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

РБК07:30

Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Интерфакс07:07

Путин поблагодарил министра «за улиток»

Телеканал 360°08:57
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Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

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Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия

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Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
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Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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