Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поблагодарил Патрушева за улиток

Президент сказал ему за это "спасибо". "По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
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Путин поблагодарил министра «за улиток»

Телеканал 360°08:57

Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Интерфакс07:07

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

РИА Новости07:37

«За улиток спасибо». Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Life.ru07:34

Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

РБК07:30

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС08:19

Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Российская газета07:01
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Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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