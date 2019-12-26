Политика
Российская газетаПутин поблагодарил Патрушева за улиток
Президент сказал ему за это "спасибо". "По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
Футбол
«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома
В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Челси» довольно неожиданно на своём поле проиграл «Саутгемптону» с результатом 0:2. Команда Ральфа Хазенхюттля провела по голу в каждом из таймов – отличились Майкл Обафеми и Натан Редмонд.
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре
Энергетика
Эксперт оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Технологии
В Windows 10 упрощена установка обновлений и драйверов
В Windows 10 будет существенно упрощена установка не относящихся к безопасности обновлений и драйверов, улучшающих функционал и удобство использования системы.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Происшествия
Против Рауля Арашукова возбудили еще три уголовных дела о растрате
Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что в отношении его подзащитного возбуждено еще три уголовных дела, передает ТАСС.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Политика
Эрдоган приготовился ввести войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе будущего года собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота.
Финансы
Рубль к концу года выглядит необоснованно сильным
К концу 2019 года рубль значительно укрепился.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Политика
Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды
Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.