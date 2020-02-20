Политика
RT на русскомПутин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург04:48
Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Петербургский дневник04:13
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