Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге

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«Будем отвечать тем же»: Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

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