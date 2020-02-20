Президент РФ Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. Об этом он заявил на коллегии ФСБ. Российский лидер в ходе мероприятия подчеркнул, что Москва будет отвечать Вашингтону такой же помощью.

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

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