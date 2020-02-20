Политика
Политическая ЭкспертизаПутин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. Об этом он заявил на коллегии ФСБ. Российский лидер в ходе мероприятия подчеркнул, что Москва будет отвечать Вашингтону такой же помощью.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург04:48
Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Петербургский дневник04:13
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Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Общество
Протестами встретили эвакуированных из Уханя украинцев на родине
Самолет все утро совершал в небе странные маневры. В аэропорту «Борисполь» прибывших ждали медики в костюмах химзащиты.
Авто
Опубликованы характеристики обновленного Hyundai i30
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 30
Последний случай заражения подтвержден у 61-летней жительницы Южной Кореи из города Тэгу, которая не совершала в последнее время никаких поездок за границу.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Наука
Выяснен механизм воздействия инертных газов на работу нейронов
Если ученым удастся на молекулярном уровне выявить, почему человек засыпает под воздействием инертных газов или, к примеру, азота, то станет понятно, как работают нейроны.
Интернет
Топ-10 советов по облачной безопасности, которыми нельзя пренебрегать
Если вы повторяете один пароль везде, потребуется взломать лишь один облачный сервис — и после того, как преступники украдут ваши учетные данные через один сервис, они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация.
Здоровье
Паника. Казахи вышли на улицы, требуя закрыть границы с Китаем
На пресс-конференции в Нур-Султане 20 февраля министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что информация о том, что граждан КНР с коронавирусом привезут в Восточно-Казахстанскую область, ложная, а граница с Китаем уже почти полностью закрыта.
Политика
Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
Гаджеты
В новейшем смартфоне Samsung Galaxy Z Flip нашли неотключаемую рекламу
Культура
Редкий выход: Екатерина Гусева пришла на премьеру с мужем-бизнесменом
Как всегда невероятно женственная Екатерина Гусева в элегантном и подчеркивающем фигуру платье, призналась, что не могла не посетить именно эту премьеру и пришла на нее в компании супруга Владимира Абашкина.
Авто
В России стартовала программа аренды автомобилей Hyundai
Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», первые 5 автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Здоровье
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.
Технологии
Windows 10 получит преимущества Windows 10X
Компания Microsoft начала обновлять стандартную версию Windows 10, дополняя ее «фишками» недавно представленной Windows 10X для планшетных компьютеров с двумя экранами.
Здоровье
Россиян предупредили о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.