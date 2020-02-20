Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии ФСБ в четверг, 20 февраля.

Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге

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Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.