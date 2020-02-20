Политика
Peterburg2.ruПутин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии ФСБ в четверг, 20 февраля.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург04:48
Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Петербургский дневник04:13
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Киберспорт
Опубликованы трейлеры второго сезона второй главы Fortnite
Сегодня, 20 февраля, в Fortnite наконец стартует второй сезон второй главы, который называется «Совершенно секретно».
Политика
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Происшествия
Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца
Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Футбол
Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Аталантой»
«Аталанта» и «Валенсия» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Общество
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове
Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
Происшествия
В «Шереметьево» женщина украла $40 тыс. и спрятала деньги в кроссовки
Впоследствии выяснилось, что нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки украденных денежных купюр.
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Елена Сафонова стала популярна в стране благодаря своей главной роли в «Зимней вишне».
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Хоккей
«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне
Тренерский штаб нашей команды взял в поездку 28 хоккеистов.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Наука
Российские ученые рассказали почему мозг беременных медленно адаптируется
Эксперты пояснили, что у беременных женщин происходит замедление циркуляции крови в организме, что негативно отражается на чувствительности к недостатку кислорода.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Футбол
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Общество
Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств
Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.