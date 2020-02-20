Политика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruПутин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге

Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии ФСБ в четверг, 20 февраля.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург04:48

«Будем отвечать тем же»: Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

АБН04:29

Путин пообещал помогать США в борьбе с террором

ТАСС03:53

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

РИА Новости04:16

Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Петербургский дневник04:13

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

RT на русском03:57

Путин поблагодарил Америку за предотвращение теракта в Петербурге. США могут рассчитывать на ответную помощь

Фонтанка.Ру04:20
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Киберспорт

Опубликованы трейлеры второго сезона второй главы Fortnite

Сегодня, 20 февраля, в Fortnite наконец стартует второй сезон второй главы, который называется «Совершенно секретно».
Игромания.ру 04:35
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:33
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Вести.Ru вчера в 10:30
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Интерфакс 04:45
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Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца

Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира

Аргументы и Факты вчера в 11:34
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Футбол

Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Аталантой»

«Аталанта» и «Валенсия» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 14:12
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Общество

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
Интерфакс 05:32
Происшествия

В «Шереметьево» женщина украла $40 тыс. и спрятала деньги в кроссовки

Впоследствии выяснилось, что нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки украденных денежных купюр.
Росбалт 05:19
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать

Елена Сафонова стала популярна в стране благодаря своей главной роли в «Зимней вишне».
RuNews24.ru вчера в 04:47
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Хоккей

«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне

Тренерский штаб нашей команды взял в поездку 28 хоккеистов.
Уфавед (Уфимские ведомости) 05:25
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Наука

Российские ученые рассказали почему мозг беременных медленно адаптируется

Эксперты пояснили, что у беременных женщин происходит замедление циркуляции крови в организме, что негативно отражается на чувствительности к недостатку кислорода.
News-24.ru 17 февраля в 01:23
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Футбол

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым

Коммерсантъ Казань 18 февраля в 03:44
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств

Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.
РБК 06:36
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