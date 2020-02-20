Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПутин поблагодарил США за предотвращение теракта в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин поблагодарил американцев за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. «Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге, будет отвечать коллегам тем же», – заявил он на коллегии ФСБ. Сообщение от ФБР США поступило в декабре прошлого года.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге

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«Будем отвечать тем же»: Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

АБН04:29

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

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Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Петербургский дневник04:13

Путин поблагодарил Америку за предотвращение теракта в Петербурге. США могут рассчитывать на ответную помощь

Фонтанка.Ру04:20

Путин пообещал помогать США в борьбе с террором

ТАСС03:53
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