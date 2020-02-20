Политика
ПолитРоссияПутин поблагодарил США за предотвращение теракта в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин поблагодарил американцев за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. «Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге, будет отвечать коллегам тем же», – заявил он на коллегии ФСБ. Сообщение от ФБР США поступило в декабре прошлого года.
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении новогодних терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург04:48
Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Петербургский дневник04:13
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Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
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Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика
Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
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Huawei представит новый гибкий смартфон на онлайн-презентации
Как сообщили СМИ, на онлайн-презентации компания представит новый гибкий смартфон.
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Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
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Хуаньцю шибао (Китай): США воспринимают Китай и Россию как «вероятных противников» для создания военных угроз (Хуаньцю шибао)
После расформирования в 2011 году Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году для того, чтобы усилить мощь военно-морских сил Соединенных штатов и конкурировать с Россией и Китаем.
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Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
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Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
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В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви
В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
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Создатели «Академии Амбрелла» заинтриговали постерами 2 сезона
Netflix представил серию промопостеров ко второму сезону своего супергеройского сериала «Академия Амбрелла» — материалы были выложены на официальной странице телешоу в Twitter.
Армия и оружие
Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
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Политика
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию белорусов из Китая
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию соотечественников из Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает БелТА.
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Меган Маркл и принц Гарри посетили Стэнфордский университет
Меган Маркл и принц Гарри — всегда улыбаются Пара была сфотографирована впервые вместе с момента их шокирующего королевского выхода.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Футбол
«Енисей» обыграл «Ротор» в матче Кубка ФНЛ
Футболисты «Енисея» нанесли поражение игрокам «Ротора» в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ – 2:1. В составе победителей отличились Александр Ломакин и Владислав Шпитальный.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
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Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
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Антиматерия не отличилась от материи взаимодействием с квантовыми флуктуациями
В некоторый случаях частица и античастица совпадают (например, фотон), а других — отличаются (например, электрон и позитрон), а при взаимодействии аннигилируют с выделением энергии.
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
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Новый эксперимент ученых показал, что длительное использование гормональной терапии, длящейся больше 13 месяцев, увеличивает мышечную массу и снижает вероятность саркопении.
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В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы
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На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
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Элайджа Вуд стал отцом в первый раз
Известный американский актер Элайджа Вуд в 39-лет стал папой.