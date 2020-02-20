Президент России Владимир Путин поблагодарил американцев за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. «Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге, будет отвечать коллегам тем же», – заявил он на коллегии ФСБ. Сообщение от ФБР США поступило в декабре прошлого года.

Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Санкт-Петербурге

Происшествия Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Политика Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Авто Трехлетние подержанные автомобили мало покупают в РФ Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Авто Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Культура Создатели «Академии Амбрелла» заинтриговали постерами 2 сезона Netflix представил серию промопостеров ко второму сезону своего супергеройского сериала «Академия Амбрелла» — материалы были выложены на официальной странице телешоу в Twitter.

Политика Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию белорусов из Китая Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию соотечественников из Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает БелТА.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри посетили Стэнфордский университет Меган Маркл и принц Гарри — всегда улыбаются Пара была сфотографирована впервые вместе с момента их шокирующего королевского выхода.

Футбол «Енисей» обыграл «Ротор» в матче Кубка ФНЛ Футболисты «Енисея» нанесли поражение игрокам «Ротора» в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ – 2:1. В составе победителей отличились Александр Ломакин и Владислав Шпитальный.

Наука Антиматерия не отличилась от материи взаимодействием с квантовыми флуктуациями В некоторый случаях частица и античастица совпадают (например, фотон), а других — отличаются (например, электрон и позитрон), а при взаимодействии аннигилируют с выделением энергии.

Наука Длительная гормональная терапия снизит потерю мышц Новый эксперимент ученых показал, что длительное использование гормональной терапии, длящейся больше 13 месяцев, увеличивает мышечную массу и снижает вероятность саркопении.