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РИА НовостиРИА НовостиСи Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
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"Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле", - говорится в сообщении
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РИА Новости11:11

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Путин и Си Цзиньпин договорились противостоять политизации борьбы с COVID-19

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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат

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Си Цзиньпин тепло поздравил Путина с 75-летием Победы

Московский Комсомолец11:13

Си Цзиньпин заявил, что Китай верит в скорую победу над коронавирусом в России

ТАСС10:35

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Газета.Ru11:11

Путин и Си обсудили возобновление визитов

Вести.Ru11:24
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Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Хоккей

Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников

Вашингтон, 8 мая 2020, 18:57 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик был помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба клуба.
REGNUM 11:57
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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Хоккей

Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом»

Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.
Sports.ru 09:01
Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,3K
Общество

Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
1,1K
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
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Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
42
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
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Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
555
Общество

Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь

ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06:51
1,1K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
6,1K
Армия и оружие

Из КБ «МиГ» пропали секретнейшие чертежи инновационного самолёта МиГ-105

Неизвестные похитили из архивов ведущего российского оборонного предприятия чертежи секретнейшего проекта – самолёта МиГ-105, который считается оружием массового поражения, так как способен одним ударом уничтожать огромнейшие регионы на территории противника – сбить его на подлёте считается абсолютно невозможным – такого оружия нет даже у России.
Avia.pro вчера в 22:32
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Армия и оружие

Военные корабли Украины провели учения в Азовском море

ИА Красная Весна 11:52
Кино

Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России 03:54
Футбол

Селюк обратился к Генпрокуратуре по поводу смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России после смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Metaratings 05:44
Экономика

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
23
Общество

Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
51
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
2,7K
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,8K
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией.
Суть событий 07:46
327
Общество

В Петербурге закроются три гипермаркета сети «Карусель»

Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
Город+ 11:22
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Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
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