с чего всё началось

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.

Экономика Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.

Хоккей Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников Вашингтон, 8 мая 2020, 18:57 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик был помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккей Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом» Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.

Общество Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. 134

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 16

Общество Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. 42

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 81

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6,1K

Армия и оружие Из КБ «МиГ» пропали секретнейшие чертежи инновационного самолёта МиГ-105 Неизвестные похитили из архивов ведущего российского оборонного предприятия чертежи секретнейшего проекта – самолёта МиГ-105, который считается оружием массового поражения, так как способен одним ударом уничтожать огромнейшие регионы на территории противника – сбить его на подлёте считается абсолютно невозможным – такого оружия нет даже у России. 4

Кино Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая» Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.

Футбол Селюк обратился к Генпрокуратуре по поводу смерти Самохвалова Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России после смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Экономика Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний» Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. 23

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 2,7K

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 125

Общество Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией. 327