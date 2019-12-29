Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США поговорили по телефону. Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

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