Политика
Говорит МоскваПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США поговорили по телефону. Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Происшествия
CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Здоровье
Овсянка на завтрак снижает риск инсульта
Авто
В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva
Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Футбол
Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
Общество
В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Происшествия
Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G
Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Политика
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным
Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Политика
В Белоруссии назвали дату отмены роуминга с Россией
Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен с 1 сентября 2020 года, пообещал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.