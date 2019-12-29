Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США поговорили по телефону. Известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России

Эхо Москвы11:30

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

ТАСС11:00

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Известия11:04

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Газета.Ru11:06

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

Газета.Ru 13:26
Происшествия

CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
ТАСС 13:35
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
ТАСС 05:15
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Здоровье

Овсянка на завтрак снижает риск инсульта

Век 26 декабря в 10:30
Авто

В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva

Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Pnzdrive вчера в 07:39
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Российская газета вчера в 05:48
Хоккей

Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана

После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Российская газета 04:11
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
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Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
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Общество

Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Деловое.ТВ 09:28
Политика

Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 10:20
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Кононов может возглавить брестское «Динамо»

Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
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В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
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Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G

Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
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Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»

RT на русском 10:03
Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
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Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
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В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
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Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был "пактом о ненападении", утверждая, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР.
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В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

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В Белоруссии назвали дату отмены роуминга с Россией

Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен с 1 сентября 2020 года, пообещал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
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