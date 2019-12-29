Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин поблагодарил Трампа за информацию о терактах в Петербурге

Разговор произошел по инициативе российской стороны. Путин поблагодарил американского президента за помощь в предотвращении терактов в Петербурге, которые терррористы планировали на Новый год — в этом помогла информация, переданная спецслужбами США российскому ФБР.
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Российская газета14:48

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России

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Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

ТАСС11:00

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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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