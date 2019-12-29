Разговор произошел по инициативе российской стороны. Путин поблагодарил американского президента за помощь в предотвращении терактов в Петербурге, которые терррористы планировали на Новый год — в этом помогла информация, переданная спецслужбами США российскому ФБР.

Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах в Петербурге

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Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

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