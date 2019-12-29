Политика
Ореанда-НовостиПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Инициатором звонка стала Москва. Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.
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Происшествия
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Экономика
Налог на доходы малоимущих могут отменить
Российские власти обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих, а также введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, сообщает "МК".
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Политика
В Германии назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года
Британский институт Yougov попросил немцев назвать политика, который будет играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году.
Политика
Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ
Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа
Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Общество
Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ
Компании младшего сына генпрокурора, как писала пресса, занимаются подрядными работами для РЖД и Москвы, с ним также связывают фирмы, которые вывозят мусор из столицы.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине
По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Футбол
Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»
Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Космос
На юге Китая начинают строить международный космический городок
О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
Экономика
Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.