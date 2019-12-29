Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

Инициатором звонка стала Москва. Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.
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Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов

Эхо Москвы20:03

На связи

Российская газета14:48

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

ТАСС11:00

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Известия11:04

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:33, Ашберн
Происшествия

В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских

Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
РИА Новости 17:48
Биатлон

Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

Sport24.ru 06:02
Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
РИА Новости 14:12
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Экономика

Налог на доходы малоимущих могут отменить

Российские власти обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих, а также введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, сообщает "МК".
ivDay.ru 27 декабря в 01:59
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Политика

В Германии назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

Британский институт Yougov попросил немцев назвать политика, который будет играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году.
Деловое.ТВ 08:51
Политика

Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 12:20
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ

Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
RT на русском 15:29
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа

Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Российская газета вчера в 05:37
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу на скорой

Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Известия 17:09
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Кино

Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»

Комсомольская правда 07:47
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
Общество

Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ

Компании младшего сына генпрокурора, как писала пресса, занимаются подрядными работами для РЖД и Москвы, с ним также связывают фирмы, которые вывозят мусор из столицы.
Эхо Москвы 20:03
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.
Lenta.ru 19:00
Политика

В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

РБК 16:17
Футбол

Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»

Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Чемпионат 11:54
Политика

Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

ТВ Центр 04:40
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Tvoe-avto.com 16:56
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 27 декабря в 21:19
Космос

На юге Китая начинают строить международный космический городок

О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
REGNUM 27 декабря в 08:59
Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета 27 декабря в 20:40
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
RT на русском 03:32
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
РИА Новости 20:22
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