Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

В ходе беседы глава российского государства поблагодарил Трампа за переданные по линии спецслужб данные, которые помогли предотвратить совершение террористических актов на территории РФ.
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Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России

Эхо Москвы11:30

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

ТАСС11:00

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Известия11:04

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Газета.Ru11:06

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:53, Ашберн
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