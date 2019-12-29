Политика
Ореанда-НовостиПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Инициатором звонка стала Москва. Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.
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Политика
Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев
Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте
Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Общество
Президент Эстонии отправила внуков в русский детский сад
Именно поэтому внуки лидера страны ходят в русский детский сад и уже знают не только эстонский.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Кино
Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры
Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
Музыка
Миллиард просмотров набрал клип Nirvana на YouTube
Клип Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G
Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оказалась в больнице
Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Экономика
Зеленский оценил выплату «Газпрома» «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой победой» выплату «Газпромом» «Нафтогазу» почти трех миллиардов долларов.
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28
По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
Футбол
Явление Малкома и увольнение Тедеско. Чего ждать от российского футбола в 2020-м
Большинство подводят итоги 2019-го в футболе.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.