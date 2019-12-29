Инициатором звонка стала Москва. Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

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