Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

Инициатором звонка стала Москва. Сообщается, что глава России поблагодарил президента США за неоценимую помощь в предотвращении терактов в России. Американская сторона в своё время передала по линии спецслужб важную информацию, которая спасла многие жизни.
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Федеральная служба безопасности сообщает о том, что предотвратила теракты

Эхо Москвы17:03

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Lenta.ru11:07

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Известия11:04

Путин и Трамп договорились вместе бороться с терроризмом

Вести.Ru11:02

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РБК11:01

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

ТАСС11:00

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

РИА Новости11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев

Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».
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Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС 16:31
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Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте

Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
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Армия и оружие

Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот

Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Комсомольская правда вчера в 03:52
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза 10:35
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Политика

ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 17:16
Футбол

Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
RT на русском 13:14
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Общество

Президент Эстонии отправила внуков в русский детский сад

Именно поэтому внуки лидера страны ходят в русский детский сад и уже знают не только эстонский.
Телеканал 360° 00:19
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Политика

В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Известия 14:28
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Космос

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Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
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Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
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Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

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Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры

Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
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Миллиард просмотров набрал клип Nirvana на YouTube

Клип Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube.
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Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G

Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
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Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
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Зеленский оценил выплату «Газпрома» «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой победой» выплату «Газпромом» «Нафтогазу» почти трех миллиардов долларов.
Мойка78 27 декабря в 16:58
Армия и оружие

Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Газета.Ru вчера в 07:04
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Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28

По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
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Явление Малкома и увольнение Тедеско. Чего ждать от российского футбола в 2020-м

Большинство подводят итоги 2019-го в футболе.
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Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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