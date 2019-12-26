Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин поблагодарил главу Минсельхоза «за улиток»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в Кремле поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за включение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Данное изменение позволит производителям получать меры господдержки.
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Путин поблагодарил министра «за улиток»

Телеканал 360°08:57

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС08:19

Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Российская газета07:01

«За улиток спасибо». Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Life.ru07:34

Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

РБК07:30

Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Интерфакс07:07

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

РИА Новости07:37
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