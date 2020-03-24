Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.
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Владимир Путин
Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Все на „боевых постах“, все работает у вас, как часики такие, хорошо слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства.
— Владимир ПутинНТВ 09:48

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