Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Все на „боевых постах“, все работает у вас, как часики такие, хорошо слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства.

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

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Футбол Футболисты «Ленинградца» пройдут повторное тестирование на коронавирус Футболисты, тренеры и персонал футбольного клуба "Ленинградец" пройдут повторное тестирование на коронавирус после завершения карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Ленинградской области.

Происшествия В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.

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Происшествия Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.

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