Коронавирус
КоммерсантъПутин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.
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Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Все на „боевых постах“, все работает у вас, как часики такие, хорошо слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства.
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В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом
В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке
Общество
Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса
Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Здоровье
Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса
Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
Футбол
Футболисты «Ленинградца» пройдут повторное тестирование на коронавирус
Футболисты, тренеры и персонал футбольного клуба "Ленинградец" пройдут повторное тестирование на коронавирус после завершения карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Ленинградской области.
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Происшествия
Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Здоровье
На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорог
Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по вопросам коронавируса по телефону 8 (800) 555-49-43.
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Политика
Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»
Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Общество
В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.
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Меган Маркл предложили озвучить героя в «Симпсонах»
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