По предварительным данным, за поправки к Конституции, предлагаемые Путиным, на голосовании 1 июля проголосовали 77,92%. Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля.

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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Происшествия В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона. 58

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