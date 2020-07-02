Политика
Газета.RuПутин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
По предварительным данным, за поправки к Конституции, предлагаемые Путиным, на голосовании 1 июля проголосовали 77,92%. Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля.
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Кино
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Кавказский узел 30 июня в 16:41
Общество
МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра
Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Политика
Конгресс США призвал ввести новые санкции против России
В конце июня в газете The New York Times появился материал, в котором утверждается, что РФ платила боевикам из движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Государственные Вести 04:57
Культура
«…Не стараясь угодить». Кирилл Клейменов дописал свой «Исторический роман»
Исторический роман Сочинял я понемногу, Пробиваясь, как в туман, От пролога к эпилогу.
Новая газета 10:35
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
Скончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина
В 2005, 2009, 2013 и 2018 годах Елена Дерягина избиралась депутатом Екатеринбургской городской думы, при этом являлась членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Телеканал ОТВ 01:47
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Футбол
Златан Ибрагимович склоняется к уходу из «Милана»
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к уходу из итальянского клуба, пишет Sky Sport Italia.
Чемпионат 12:56
Гаджеты
OnePlus выпустила линейку бюджетных телевизоров на Android TV
Актуальные Новости 12:51
Происшествия
Дочь Малафеева обвинили в торговле наркотиками
СМИ сообщали о задержании 16-летней дочери бывшего голкипера в марте этого года, после чего Следственный комитет завел дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.
РИА Новости 13:26
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07