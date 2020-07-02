Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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