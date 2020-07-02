Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Путин заявил о понимании голосовавших против поправок россиян

РБК08:49

Путин оценил итоги голосования по поправкам к Конституции

РИА Новости08:19

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

RT на русском08:00

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию

ТАСС08:00

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции

Lenta.ru08:00

Путин заявил, что понимает тех, кто проголосовал против поправок

Московский Комсомолец08:11
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
6,3K
Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
3,3K
Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
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Политика

Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.
Lenta.ru 07:50
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Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Политика

ЦИК Белоруссии получила документы на регистрацию Лукашенко кандидатом

Центризбирком Белоруссии получил документы на регистрацию кандидатом в президенты действующего лидера страны Александра Лукашенко.
RT на русском 08:20
2
Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Игры

Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Суть в том, что разработчики решили не использовать более старые версии графических программных интерфейсов, потому игра заработает лишь там, где поддерживается DX12.
The GEEK 06:58
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Общество

Турсезон в Абхазии планируют начать 15 июля

За 2 недели власти Абхазии планируют разработать план по открытию границ для туристов из России и при устойчивой ситуации с коронавирусом разрешить отдых с 15 июля, пишет Дон24.
Вперёд (г. Батайск) 08:30
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Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
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Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news 04:12
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Футбол

Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ

Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.
РБК 07:46
Происшествия

Прокуратура Башкирии выявила нарушения в РКБ им. Куватова

Проверкой были выявлены факты несоответствия данных о случаях внебольничной пневмонией.
REGNUM 07:32
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
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Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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