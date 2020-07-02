Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

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