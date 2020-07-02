Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

По предварительным данным, за поправки к Конституции, предлагаемые Путиным, на голосовании 1 июля проголосовали 77,92%. Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля.
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Владимир Путин поблагодарил всех проголосовавших за. Поправка: и всех проголосовавших против — тоже

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