Политика

ИзвестияИзвестияПутин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ. Об этом глава государства заявил, открывая заседание оргкомитета «Победа».
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Известия17:45

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по поправкам к Конституции

Газета.Ru14:46

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию

ТАСС08:00

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Интерфакс08:10

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

RT на русском08:00

Путин заявил о понимании голосовавших против поправок россиян

РБК08:49

Путин поблагодарил граждаг после голосования по поправкам к Конституции

РИА Новости09:17
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Известия 07:44
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Игры

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
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Происшествия

Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода

Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
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Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Planet Today вчера в 02:33
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Политика

В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.
Комсомольская правда 13:38
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Футбол

Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»

В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
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Здоровье

Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая

Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Происшествия

Уголовное дело завели на сотрудницу мэрии Липецкой области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — («Превышение должностных полномочий»).
Kursk.com 10:07
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Общество

За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Интерфакс 16:14
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Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
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Общество

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
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Армия и оружие

Украина провела «парад раритетов» на военных учениях

Военное дело 15:44
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Общество

Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов

REGNUM 15:39
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Общество

Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая.
РБК 16:14
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Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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