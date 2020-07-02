Политика
ИзвестияПутин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ. Об этом глава государства заявил, открывая заседание оргкомитета «Победа».
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Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Происшествия
Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Политика
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.
Комсомольская правда 13:38
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Футбол
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Здоровье
Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая
Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Происшествия
Уголовное дело завели на сотрудницу мэрии Липецкой области
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — («Превышение должностных полномочий»).
Kursk.com 10:07
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом
Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
Украина провела «парад раритетов» на военных учениях
Военное дело 15:44
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая.
РБК 16:14
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50