Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ. Об этом глава государства заявил, открывая заседание оргкомитета «Победа».

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

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